Экологи не выявили фактов загрязнения «красной реки» под Краснодаром

Экологи не выявили фактов загрязнения «красной реки» в станице Елизаветинской, сообщает ТАСС

Во время проведения рейдового мероприятия поверхность водоема протяженностью около 150 метров была покрыта водорослями красного цвета. По словам специалистов, внезапное увеличение объема водорослей, которые в зависимости от времени года периодически меняют цвет, происходит с периодичностью в 3-5 лет.

Исследование провели специалисты министерства и регионального информационно-аналитического центра экологического мониторинга.

При проведении обследования видимых нарушений законодательства в области охраны окружающей среды не установлено.