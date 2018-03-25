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Экологи не выявили фактов загрязнения «красной реки» под Краснодаром
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Экологи не выявили фактов загрязнения «красной реки» под Краснодаром 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Экологи не выявили фактов загрязнения «красной реки» в станице Елизаветинской, сообщает ТАСС.
Во время проведения рейдового мероприятия поверхность водоема протяженностью около 150 метров была покрыта водорослями красного цвета. По словам специалистов, внезапное увеличение объема водорослей, которые в зависимости от времени года периодически меняют цвет, происходит с периодичностью в 3-5 лет.
Исследование провели специалисты министерства и регионального информационно-аналитического центра экологического мониторинга.
При проведении обследования видимых нарушений законодательства в области охраны окружающей среды не установлено.
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