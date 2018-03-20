Экологические проблемы Приангарья обсудят в пресс-центре «АиФ-Иркутск»

В среду, 21 марта в 11.00 в пресс-центре « АиФ в Восточной Сибири», (ул. 5-й Армии, 29, офис 411) состоится круглый стол на тему «Что оставим потомкам?».

На круглом столе будут обсуждаться следующие вопросы:

— прошедший 2017 год был объявлен годом экологии. Какие экологические проекты были реализованы в регионе;

— что планируется сделать в 2018 году;

— как образом решается вопрос снижения уровня загрязнения окружающей среды;

— 2018 -й — Год волонтера. Планируется ли вовлекать добровольцев в экологическое движение?