Экологические проблемы Приангарья обсудят в пресс-центре «АиФ-Иркутск» 

В среду, 21 марта в 11.00 в пресс-центре «АиФ в Восточной Сибири», (ул. 5-й Армии, 29, офис 411) состоится круглый стол на тему «Что оставим потомкам?».
На круглом столе будут обсуждаться следующие вопросы:
— прошедший 2017 год был объявлен годом экологии. Какие экологические проекты были реализованы в регионе;
— что планируется сделать в 2018 году;
— как образом решается вопрос снижения уровня загрязнения окружающей среды;
— 2018 -й — Год волонтера. Планируется ли вовлекать добровольцев в экологическое движение?
Для участия в обсуждении данных вопросов приглашены министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Валерьевич Крючков, начальник Центра охраны окружающей среды ВСЖД Вячеслав Олегович Здор, старший научный сотрудник учебно-методического центра «Сибохотнаука» Иркутского государственного аграрного университета им. А. А. Ежевского Борис Николаевич Дицевич, пресс-секретарь ООО «Транссибирская лесная компания» Алексей Петрович Молотков и генеральный директор ООО «Чистые технологии Байкала» Татьяна Витальевна Чемезова.