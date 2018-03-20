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США накроет «смертоносная жара»
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США накроет «экстремальная жара» 

Рамблер 10 часов назад
Фото: Yuri Gripas / Reuters
К 2020 году в западную часть США придут периоды «экстремальной» летней жары, связанные с изменением климата. Об этом сообщает EurekAlert!.
Исследователи из Школы морских и атмосферных наук в Майами пришли к выводу, что «экстремальные тепловые волны» также угрожают Калифорнии и юго-западным территориям страны.
Ученые проанализировали модели тепловых волн в США и выяснили, что изменения климата, вызванные человеком, станут доминирующим фактором для экстремальной жары в районе Великих озер (система пресноводных озёр в Северной Америке) к 2030 году, а на Северной и Южной равнинах — к 2050 и 2070 годам соответственно.
Ученые отметили, что «искусственное изменение климата» началось в результате увеличения выбросов двуокиси углерода и других антропогенных выбросов в атмосферу.
«Без человеческого влияния половина экстремально жарких периодов, прогнозируемых в течение этого столетия, не произойдет», — отметил метеоролог Хосмай Лопес.
Лопес и его коллеги использовали для своего анализа не только климатические модели, но и исторические данные о климате с 1900-го по 2010 год для прогнозирования будущих моделей летних тепловых волн в США.
«Рост населения в сочетании с тем фактом, что экстремальная жара является ведущей причиной смертности в США, вынуждает нас разобраться, какую роль играет антропогенное изменение климата для таких крайностей», — отметил ученый.
Исследователи предупредили, что из-за экстремальных тепловых волн вырастет смертность среди людей, чувствительных к высоким температурам.
В 2015 году в научном сборнике Science Advances было опубликовано исследование, посвященное возможной климатической катастрофе в США. По мнению ученых, как минимум 11 американских штатов рискуют превратиться в безжизненную пустыню из-за «засухи тысячелетия».
Предпосылки к катастрофическим изменениям климата ученые увидели в значительном спаде уровня воды в озерах, введении ограничений на ее использование и тысячах акров брошенных земель, которые не возделываются из-за дефицита воды.
 Ещё 6 источников 
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