Россияне отключат свет в честь акции «Час Земли»

В России в десятый раз пройдет экологическая акция «Час Земли»

Крупнейшая мировая экологическая акция "Час Земли" пройдет в России в субботу в десятый раз, при этом в шестой раз на один час погаснет подсветка Кремля.

"Час Земли" — международная символическая акция, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Каждый год WWF России по традиции обращает внимание на одну из актуальных экологических проблем.

Знаменитый символ на Зубовском бульваре — земной шар и слова "Россия сегодня" — погаснет 24 марта в 20.30 по московскому времени одновременно со всеми известными зданиями и памятниками мира.

"Во время акции "Час Земли-2018", которая пройдет под лозунгом "Голосуй за природу", участники смогут проголосовать за важнейшие природоохранные инициативы и принять участие в коллективном послании новоизбранному президенту. Ожидается, что акция станет самой масштабной за всю историю проведения и в ней примут участие около 30 миллионов человек по всей России", — отметили в WWF.

В шестой раз в столичной акции участвует Кремль: ровно на час погаснет внешнее освещение резиденции президента. В темноту также погрузится и соседствующий с Кремлем архитектурный ансамбль — Красная площадь, храм Василия Блаженного и ГУМ. Присоединились к "Часу Земли" и другие значимые учреждения: Дом правительства, здание Государственной думы МГУ и Московский планетарий.

Кроме того, с 20.30 по 21.30 по местному времени на всех вокзалах российских железных дорог, включая малые вокзалы будут отключены архитектурно-художественная подсветка зданий и дополнительное освещение в комнатах длительного отдыха и залах ожидания.

Подсветка более 1,9 тысячи зданий погаснет в Москве в "Час Земли" в субботу, что на 200 зданий больше, чем в 2017 году, заявил накануне акции глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

По его словам, среди новых территорий и зданий парк "Зарядье", а также основные здания Москва-Сити — деловой комплекс "Империя", "Башня Федерация", "Око", "Город Столиц", "Меркурий Тауэр", торговый центр "Афимолл Сити", Novotel Moscow City, башня "Эволюция", "IQ-квартал", "Башня 2000", "Башня на Набережной". Полный список зданий с отключаемой подсветкой размещен на сайте www.mos.ru.

Он также напомнил, что в 2017 году на время акции погасла подсветка Московского Кремля, Храма Христа Спасителя, стадиона "Лужники", Большого театра, Госдумы и Совета Федерации , зданий на Новом Арбате и Тверской улице, вокзалов, гостиниц, объектов культуры, павильонов ВДНХ, Останкинской башни, а также некоторых из башен Москва-Сити.

Москва присоединилась к акции в 2009 году. С каждым годом количество участников, поддерживающих эту важную экологическую инициативу, растет: в 2011–2012 годах отключалась подсветка на 70 зданиях, в 2013 году была отключена подсветка 120 зданий, в том числе, впервые была отключена подсветка Московского Кремля, в 2014 году в Москве было отключено около 400 зданий, в 2015 году количество зданий было более 800, в 2016 году — 1,5 тысячи.