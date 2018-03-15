WWF призвал кандидатов в президенты России защитить природу

"Час Земли" — международная символическая акция, в ходе которой WWF призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Каждый год WWF России по традиции обращает внимание на одну из актуальных экологических проблем: предыдущие акции были посвящены ответственному потреблению, экологическому следу, заморозке нефтегазовых проектов на арктическом шельфе, защите редких видов животных, запрету промышленных рубок в ценных лесах, защите морей от нефтяных загрязнений и другим темам.

"В политических программах практически никто из кандидатов не уделил должного внимания защите природы и не раскрыл планы о реальных шагах в направлении охраны окружающей среды. Я хочу обратиться лично к каждому из кандидатов с вопросом: что вы готовы предпринять для решения наболевших экологических проблем и сохранения национального природного достояния, если вас выберут президентом?", — сказал Честин.

Как напоминают в WWF, в этом году ежегодная экологическая акция «Час Земли» пройдет в России под лозунгом «Голосуй за природу». 24 марта участники отправят обращение к избранному президенту с просьбой решить три важнейшие природоохранные проблемы: разрешение капитального строительства в заповедниках, развитие возобновляемой энергетики, распространение технологий мусоросжигания.

"Мы рассчитываем, что избранный президент обеспечит решение этих наболевших проблем. Электоральный потенциал «зеленой» тематики оказался явно недооцененным, а между тем опросы показывают, что 38% населения считает природные богатства главной национальной гордостью и практический каждый второй россиянин недоволен и обеспокоен экологической обстановкой в месте своего проживания", — добавил Честин.

Во время акции «Час Земли-2018», которая пройдет под лозунгом «Голосуй за природу», участники смогут проголосовать за важнейшие природоохранные инициативы и принять участие в коллективном послании новоизбранному президенту. Ожидается, что акция станет самой масштабной за всю историю проведения и в ней примут участие около 30 миллионов человек по всей России. Агентство РИА Новости медиагруппы «Россия сегодня» является информационным агентством «Часа Земли».