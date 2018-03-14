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В Татарстане выберут лучшую «экосемью», которую отправят на отдых в Крым
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В Татарстане выберут лучшую «экосемью», которую отправят на отдых в Крым 

АиФ Казань 14 марта 2018
Фото: АиФ Казань
Лучшая экосемья, которую выберут в этом году в РТ, поедет на отдых в Республику Крым, сообщил министр экологии РТ Александр Шадриков.
Критерии выбора экосемьи министр не назвал. Скорее всего, она должна активно участвовать в экологических акциях РТ.
«В республике порядка 1 млн человек постоянно участвуют в экологических мероприятиях», — сказал министр на заседании комитета по экологии Госсовета РТ 14 марта. В этом году, который объявлен Годом добровольчества, в РТ планируют сделать акцент на развитии экологического волонтёрства. По словам председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина, в первую очередь помощь волонтёров необходима в работе по сохранению реки Волги. Татарстан имеет самую большую акваторию этой реки. И предприятия РТ вносят значительный вклад в ухудшение её экологического состояния. «В республике 150 тысяч студентов. Число студентов-волонтеров в РТ выросло с 42560 человек в 2014 году до почти 47 тысяч в 2017-м, и это число будет расти», — сказал Фарид Мухаметшин.
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