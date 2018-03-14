Новый угольный терминал позволит существенно снизить экологическую нагрузку на территории Свободного порта Владивосток — СДС

Его будут строить в Шкотовском районе.

Реализация проекта морского порта Суходол в Приморском крае начнется во втором квартале 2018 года, рассказал «Золотому Рогу» президент АО ХК «Сибирский деловой союз» Михаил Федяев.

«Во втором квартале этого года будет дан старт проекту морского порта Суходол, который позволит существенно снизить экологическую нагрузку на территории Свободного порта Владивосток. Мы считаем своим долгом использовать для строительства перевалочных мощностей новейшие технологические решения, соответствующие современным экологическим требованиям. Этот проект привнесет, безусловно, позитивные изменения в снижении влияния на окружающую среду крупнейших стивидоров Свободного порта Владивосток», — рассказал Федяев.

Ранее сообщалось, что специализированный угольный порт в северной части бухты Суходол в Шкотовском районе Приморского края мощностью 12 млн тонн в год намерено построить АО «Холдинговая компания „Сибирский деловой союз“ (СДС, Кемерово).