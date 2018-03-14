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ПНТЗ вошел в экологический рейтинг Рябинина
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ПНТЗ вошел в экологический рейтинг Рябинина 

РИА «ФедералПресс» 14 марта 2018
Благодарственное письмо предприятию вручил заместитель председателя Свердловского отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Плюснин. Отмечается, что рейтинг составлялся по десяти критериям, включая объем капитальных вложений в природоохранные мероприятия, снижение объемов выбросов и сбросов загрязняющих веществ, наличие собственных социально-экологических проектов и другие значимые показатели. ПНТЗ вошел в «Рейтинг Рябинина» второй год подряд.
«ПНТЗ — экологически ответственное предприятие, завод реализует масштабные проекты по уменьшению воздействия на окружающую среду, только в 2017 году бюджет на экологические мероприятия составил более 70 млн рублей. Природоохранная политика компании не остается без внимания экспертного сообщества: за год завод получил более 10 наград разного уровня в сфере экологии. ПНТЗ вошел в список 100 лучших экологически ответственных организаций России. Также предприятие удостоено «Золотой ветви планеты» организации «Глобе-Интернешнл Россия», — комментирует управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов.
Отметим, что рейтинг посвящен писателю, публицисту, общественному деятелю Борису Степановичу Рябинину и его трудам, которые он посвятил защите окружающей среды.
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