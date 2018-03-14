ПНТЗ вошел в экологический рейтинг Рябинина

Благодарственное письмо предприятию вручил заместитель председателя Свердловского отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Плюснин. Отмечается, что рейтинг составлялся по десяти критериям, включая объем капитальных вложений в природоохранные мероприятия, снижение объемов выбросов и сбросов загрязняющих веществ, наличие собственных социально-экологических проектов и другие значимые показатели. ПНТЗ вошел в «Рейтинг Рябинина» второй год подряд.

«ПНТЗ — экологически ответственное предприятие, завод реализует масштабные проекты по уменьшению воздействия на окружающую среду, только в 2017 году бюджет на экологические мероприятия составил более 70 млн рублей. Природоохранная политика компании не остается без внимания экспертного сообщества: за год завод получил более 10 наград разного уровня в сфере экологии. ПНТЗ вошел в список 100 лучших экологически ответственных организаций России . Также предприятие удостоено «Золотой ветви планеты» организации «Глобе-Интернешнл Россия», — комментирует управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов

Отметим, что рейтинг посвящен писателю, публицисту, общественному деятелю Борису Степановичу Рябинину и его трудам, которые он посвятил защите окружающей среды.