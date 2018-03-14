Минприроды внесло в правительство законопроект об установке счетчиков выбросов загрязняющих веществ

Минприроды внесло в правительство РФ законопроект о создании систем автоматического контроля выбросов и сбросов загрязняющих веществ на российских предприятиях, сообщает министерство.

«Законопроект о создании систем автоматического контроля выбросов и сбросов загрязняющих веществ на российских предприятиях внесен в Правительство РФ», — говорится в сообщении Минприроды.

Законопроектом предусматривается, что на объектах I категории по уровню воздействия на окружающую среду (крупных предприятиях, основных загрязнителях) создаются системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сбросов в водные объекты.

Мероприятия по оснащению источников выбросов, сбросов загрязняющих веществ средствами автоматического контроля и передачи информации будут выполняться за счёт предприятий, являющихся собственниками данных источников.

Программа оснащения источников выбросов и сбросов средствами автоматического контроля должна предоставляться в уполномоченный орган в составе заявки на получение комплексного экологического разрешения (КЭР). Срок реализации такой программы не может превышать четырех лет со дня получения КЭР. В случаях, если предусмотрены мероприятия, связанные с реконструкцией стационарных источников, сроки оснащения таких стационарных источников будут определяться с учетом сроков реализации мероприятий программы повышения экологической эффективности.

В соответствии с законопроектом информация о промышленных выбросах и сбросах будет передаваться в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, что позволит создать эффективную систему контроля воздействия предприятий на окружающую среду и повысить ответственность предприятий за соблюдение природоохранных требований.

При этом правительство РФ наделяется полномочиями по установлению видов промышленных установок, которые должны быть оснащены средствами автоматического контроля; правил создания и эксплуатации систем автоматического контроля, а также требований к автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов и сбросов загрязняющих веществ, техническим средствам фиксации и передачи информации о собранных показателях.