Власти Камчатки просят возобновить работы по очистке Авачинской бухты от затонувших кораблей

Это вызвано тем, что эти работы не включили в подпрограмму «Приоритетный проект „Чистая страна“ госпрограммы „Охрана окружающей среды“ на 2012-2020 годы, хотя ранее правительство РФ включало его в первоочередные мероприятия по ликвидации последствий негативного воздействия на окружающую среду.

Около 250 тысяч тонн металла от 70 затонувших кораблей, по приблизительным оценкам, находится на дне Авачинской бухты на Камчатке, что является одной из главных причин загрязнения вод Авачинской губы, кроме сброса неочищенных и недостаточно очищенных вод.

По данным Минприроды региона, в 2011-2016 годах со дна Авачинской бухты подняли и отправили на металлолом 57 плавсредств и их фрагментов весом 38,1 тысячи тонны. Также уточнили, что полного и детального обследования состояния дна Авачинской губы никогда не делали.

По данным Минприроды края, вред, наносимый водному объекту затоплением судов, измеряется в 1,6 млрд рублей, а затраты на подъём судов составят 270 млн рублей.