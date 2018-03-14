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Незаконная свалка в Ленобласти продолжает сбор мусора, несмотря на два уголовных дела
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Незаконная свалка в Ленобласти продолжает сбор мусора, несмотря на два уголовных дела 

Ivyborg.ru 14 марта 2018
Фото: Ivyborg.ru
Несанкционированная свалка во Всеволжском районе продолжает прием отходов, несмотря на проверки надзорных органов и возбуждения уголовных дел за токсичное загрязнение окружающей среды. Проблему обозначила Межрайонная общественная организация «Зеленый Фронт».
Напомним, ранее к штрафу в 100 тысяч рублей суд приговорил гражданина, который незаконно уничтожал вредные отходы на свалке, расположенной вдоль Мурманского шоссе на территории земель лесного фонда. В отношении вредителя окружающей среде было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов».
Кроме того, надзорные органы проверили факты сжигания отходов на несанкционированной свалке во Всеволожской деревне Новосаратовка-центр и деятельность соседней несанкционированной свалки, расположенной вдоль Мурманского шоссе на землях лесного фонда. Экспертиза показала, что на участке превышены установленные нормативы по токсикологическим показателям. В земле нашли высокое содержание цинка (превышает норму в 2.1 раза), меди (в 29.4 раза) и кобальта (в 3.6 раз). По результатам исследование возбудили еще одно уголовное дело по факту порчи земли.
В прошлом году техника, задействованная в утрамбовке и привозе мусора, была арестована, сообщал ivbg.ru. Однако и это никак не повлияло на активность свалки.
По его словам, техника с земель лесного фонда южнее ТК «Оптоклуб Ряды» вообще не вывозится: неизвестные лица с использованием четырех экскаваторов раскапывают свалочные массы с целью извлечения металлолома.
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