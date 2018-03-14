В камчатской бухте может находиться около 250 тыс. тонн металла от затонувших судов

МОСКВА , 14 марта. / ТАСС /. Около 250 тыс. тонн металла от 70 затонувших кораблей, по предварительным оценкам, лежит на дне Авачинской бухты на Камчатке, сообщили в среду в министерстве природных ресурсов региона.

"Одной из ключевых проблем загрязнения вод Авачинской губы, кроме сброса неочищенных и недостаточно очищенных вод, является проблема затонувших плавсредств и их частей. В акватории Авачинской бухты, особенно в бухтах Южная, Крашенинникова, Сельдевая и в районе мыса Санникова, находится около 70 затопленных (притопленных) кораблей, судов, иных плавсредств и их фрагментов. По предварительным оценкам, в Авачинской бухте может находиться около 250 тыс. тонн металлолома", — говорится в ответе министерства на запрос ТАСС.

По информации минприроды региона, в 2011-2016 годах из акватории Авачинской губы подняли и разделали на металлолом 57 плавсредств и их фрагментов общим весом 38,1 тыс. тонны. Там добавили, что полного обследования Авачинской губы никогда не делали.

Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края в 2013 году за счет средств краевого бюджета профинансировало и приняло комплексную эколого-экономическую оценку накопленного экологического ущерба на территории Камчатского края. Согласно ей, вред, наносимый водному объекту затоплением судов, измеряется в объеме 1,6 млрд рублей. Затраты на подъем судов составят 270 млн рублей", — отметили в министерстве.

В минприроды края также сообщили, что губернатор Камчатки Владимир Илюхин 13 февраля обратился к председателю правительства Дмитрию Медведеву с просьбой поручить Минприроды РФ возобновить работы по дальнейшей реализации пилотного проекта по реабилитации Авачинской бухты.