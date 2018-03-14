Вредные выбросы под контролем: в Омске появилась мобильная лаборатория «Чистый воздух»

В среду, 14 марта, омичам представили передвижную станцию экологического контроля «Чистый воздух», которая была приобретена за 21 млн рублей компанией «Газпром нефть» и передана в пользование администрации Омской области . По словам специалистов, автомобиль адаптирован к работе в суровых сибирских условиях и имеет двухгодичный запас реагентов и запасных деталей для работы аналитических приборов, а также дополнительные генераторы, на случай непредвиденных обстоятельств. В автомобиле также установлено современное аналитическое оборудование, которое позволит совершать мониторинг любых сложностей. «Станция может работать при температуре от -50 до +50. Для ее обслуживания достаточно всего лишь одного специалиста, обученного собирать и передавать данные. Лаборатория может оперативно определять выбросы по 10 параметрам, а при детальном анализе способна выявлять еще 20–30 веществ. Одним словом в течение короткого времени можно получать результаты анализов в режиме реального времени», — пояснил главный специалист по аналитическому оборудованию компании «НеваЛаб» Алексей Седюкевич.

На борту новой передвижной экологической лаборатории установлена метеостанция. Благодаря чему по скорости и направлению ветра можно за короткое время узнать источник вредных выбросов. Как отметил глава Омской области Александр Бурков , передвижная лаборатория может давать нам в онлайн-режиме информацию о том, что какие выбросы есть в атмосфере и какова их концентрация: «Это очень важно, поскольку нынешние 10 постов расположенные на территории города Омска дают информацию с опозданием на сутки. Весной прошлого года это не позволило нам выявить источник выбросов. Данные будут сходиться на „Птичью гавань“, где расположится центр оперативного мониторинга».

К тому же новая передвижная станция должна стать частью системы экологического мониторинга в Прииртышье. «Мы хотим создать единый центр контроля экологической обстановки в области. В течение года на территории ОНПЗ установят газоанализаторы, в дальнейшем наша задача — принудить остальные предприятия, которые загрязняют воздух, присоединиться к данному проекту», — подчеркнул глава Омской области. Примечательно, что эко-лаборатория будет работать в круглосуточном режиме, а потому омичи смогут в любое время позвонить на телефон горячей линии министерства природы Омской области и сообщить о выбросах в том или ином районе города. «Сейчас разрабатывается четкий регламент взаимодействия со всеми федеральными структурами, чтобы можно было реагировать на выбросы, вне зависимости от времени суток», — пояснил Александр Бурков.

Глава региона также отметил, что сейчас совместно с ОНПЗ ведется подбор дополнительного оборудования для укомплектования передвижной лаборатории. «Мы учитываем тему этилмеркаптана и ведем работу в этом направлении, будет приобретено дополнительное оборудование», — подчеркнул врио губернатора. После осмотра автомобиля директор Омского НПЗ Олег Белявский передал Александру Буркову от передвижной станции экологического контроля: «Два предприятия компании „Газпром нефть“ — Московский и Омский НПЗ уже вошли в пилотный по автоматизированному мониторингу атмосферы и передаче данных в онлайн-режиме. Сейчас разрабатывается такая программа и уже подписано техническое задание. В наших планах приобрести для нефтезавода еще одну передвижную лабораторию. Также есть предложение, чтобы в случае потребности наши специалисты подключались в те районы, откуда поступают жалобы на выбросы».

В свою очередь Александр Бурков отметил, что Омский НПЗ первым среди промышленных предприятий включился в создание новой системы экологического мониторинга на территории региона. «В течение этого года, с учетом проекта, приобретения оборудования и его установки на территории нефтезавода газоанализаторов, мы сможем выйти на оценку экологической обстановки на территории ОНПЗ. Наша задача — добиться, чтобы и другие предприятия также устанавливали на своей территории стационарные приборы контроля. Для нас важно — предотвратить превышение допустимой концентрации вредных веществ, не допустить совершения новых выбросов загрязнений, о наличии которых в технологическом процессе не уведомлены надзорные органы. Мы должны это контролировать. Для этого запущен пилотный проект на территории ОНПЗ. Наличие передвижной экологической лаборатории позволит мониторить ситуацию на территории Омска», — резюмировал Александр Бурков.

Как пояснили в пресс-службе областного правительства, уже через месяц заработает Центр оперативного реагирования на загрязнение атмосферного воздуха, который будет аккумулировать данные всех уровней мониторинговых наблюдений, в том числе полученные посредством передвижной экологической лаборатории.