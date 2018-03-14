Ещё
Предприятие в Невьянске оштрафовано за загрязнение воздуха
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Предприятие в Невьянске оштрафовано за загрязнение воздуха 

РИА «ФедералПресс» 14 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
В ходе проверки выяснилось, что на предприятии, специализирующемся на производстве и эксплуатации строительных материалов, имелись асфальтосмесительные установки, которые производят вредные выбросы в атмосферу. Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу у предприятия отсутствовало.
В связи с этом прокуратура возбудила административное дело за загрязнение окружающей среды и несоблюдение экологических требований. Руководитель и сам «АМЗ-Техноген» были оштрафованы на 182 тысячи рублей. Также прокуратура вынесла представление об устранение нарушений. Инженер и начальник участка также привлечены к дисциплинарной ответственности.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Вредные выбросы под контролем: в Омске появилась мобильная лаборатория «Чистый воздух» Суд обязал чиновников ликвидировать несанкционированную свалку в Рузаевке В Челябинске нашли способ улучшить экологию
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»203
Группа «Пикник» разбилась в ДТП49
ЕС осудил строительство Крымского моста86
Порошенко поставили ультиматум по Крыму270
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской87
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение