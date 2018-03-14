Предприятие в Невьянске оштрафовано за загрязнение воздуха

В ходе проверки выяснилось, что на предприятии, специализирующемся на производстве и эксплуатации строительных материалов, имелись асфальтосмесительные установки, которые производят вредные выбросы в атмосферу. Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу у предприятия отсутствовало.