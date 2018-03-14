Подмосковью устроят мусорный ликбез

Подмосковных школьников научат сортировке мусора. Идею губернатора Московской области Андрея Воробьева доверили региональному Минэкологии. Со следующего года в школах появится мусорный спецкурс.

Все школьники, независимо от возраста, должны ясно представлять, зачем нужна сортировка отходов и какой вред мусор наносит экологии. Минэкологии в альянсе с подмосковным Министерством образования разработают обучающий спецкурс.

Алексей Киселев руководитель токсической программы «Гринпис России» «Государственный приоритет РФ в сфере обращения с отходами — это предотвращения образования отходов. Я надеюсь, что детей в школах будут учить, как не брать в условном заведении одноразовую трубочку или как избежать десятков одноразовых стаканчиков в каком-нибудь спортзале».

Параллельно в СМИ и интернете будет проводиться активный мусорный ликбез для взрослых. Это тоже инициатива Андрея Воробьева. По его мнению, наши люди имеют весьма общее представление о раздельном сборе мусора. Им нужно подробно разъяснять, как и почему это работает.

За этой образовательной инициативой стоит опыт Запада, где даже груднички ориентируются, в какой именно контейнер выбрасывать подгузники. Вот фрагмент из популярного английского мультика для малышей «Свинка Пеппа», непонятный российской детской аудитории:

— Я брошу пустую бутылку в ведро.

— Пеппа, постой, бутылки не выбрасывают в ведро, их перерабатывают.

— Все, чем больше нельзя пользоваться, бросаем в ведро для мистера Быка.

— Но все, что еще можно использовать, мы складываем в коробки.

— Красная — для газет, синяя — для банок, а зеленая — для бутылок.

В России ежегодно образуется более 60 млн тонн твердых бытовых отходов. 90% отправляется на свалки. А вот Швеция утилизирует 99% мусора. Половину сжигают, получая энергию и биогаз. Например, около половины энергии в Стокгольме получено из мусора, а весь общественный транспорт работает на биотопливе. Половину используют повторно после переработки. Это настолько выгодно, что Швеция стала скупать мусор у соседей: Норвегии , Британии и Дании

Но несколько лет назад европейцы осознали, что переработка мусора — золотое дно, и стали действовать по шведскому сценарию. Мощности Швеции в итоге испытывают дефицит сырья. Стокгольм закупал бы мусор и у России при условии раздельного сбора. Как там устроена сортировка отходов?

Сергей Митрофанов журналист в Швеции «В любом магазине есть автоматы, куда можно сдать пластиковые, стеклянные бутылки, жестяные банки и за это еще и получить деньги. В каждом муниципалитете вы увидите своеобразный бачок, куда и выбрасывают этот мусор. Это вход в целую систему переработки, которая находится под землей. Там находится специальный контейнер, в котором есть специальные реагенты, и переработка пищевого мусора уже начинается прямо под землей. Если это промышленные отходы, то работают специальные прессы, и по трубам этот мусор уже передается в специальные центры. Еще и экономия на транспортировке мусора».

На то, чтобы приучить рядовых шведов к мусорной дисциплине, правительству потребовалось 35 лет. Кстати, в Швеции тоже есть небольшой процент граждан, которые бросают весь мусор в одно ведро. Но за вывоз отходов они платят в десять раз дороже остальных. В России около 240 мусороперерабатывающих и десять мусоросжигательных заводов. Все они нуждаются в сортированном сырье. Что касается столицы, то московский мусор частично утилизируют в области. Но москвичей нынешняя просветительская программа о раздельном сборе пока, видимо, не коснется. А раз так, большой объем отходов будет и дальше копиться на подмосковных свалках.