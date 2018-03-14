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18 субъектов России получат средства на реализацию проектов по обращению с отходами
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18 субъектов России получат средства на реализацию проектов по обращению с отходами 

ИнформУпак 14 марта 2018
Так как теперь производители и импортеры несут расширенную ответственность за товары, утратившие свои потребительские свойства, они обязаны или обеспечивать экологически безопасную утилизацию таких товаров, или вносить в государственную казну экологический сбор. Этот сбор и станет одним из источников финансирования региональных проектов по строительству различных утилизационных и мусороперерабатывающих предприятий.
Мурад Керимов, замминистра природных ресурсов, отметил, что Министерство призывает регионы присоединяться к системе экологического сбора. Таким образом, субъекты РФ смогут создать сеть станций по переработке мусора и утилизационных комплексов, что в свою очередь будет способствовать переходу от захоронения отходов к их рециклингу по всей стране.
На средства, полученные от экологического сбора, администрация Челябинской области, например, планирует построить 4 комплекса по сортировке мусора. Строительство комплексов потребует вложений в размере 148 млн рублей, при этом 114 миллионов будут выделены из федерального бюджета в рамках программы экологического сбора.
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