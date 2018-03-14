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Суд обязал чиновников ликвидировать несанкционированную свалку в Рузаевке
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Суд обязал чиновников ликвидировать несанкционированную свалку в Рузаевке 

РИА «ФедералПресс» 14 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Согласно материалам дела, свалка была организована в 1950-1960 годах в 40 метрах от жилого дома в поселке Рузаевка. Полигон был предназначен для бытового и строительного мусора, а также для отходов производства и потребления. По данным пресс-службы районного суда, отходы размещены непосредственно на почву, в отсутствие специально оборудованного сооружения, создавая угрозу окружающей среде.
«Судом установлено, что наличие данной несанкционированной свалки нарушает право неопределённого круга лиц на благоприятную окружающую среду, создаёт угрозу безопасности окружающей среды и санитарно-эпидемиологическому благополучию населения», — говорится в сообщении.
Суд обязал районную администрацию и министерство ЖКХ ликвидировать свалку в течение полугода с момента вступления решения в законную силу.
Ранее «ФедералПресс» сообщал об аналогичном случае в Курганской области, где суд обязал мэрию ликвидировать незаконную свалку в Кетовском районе.
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