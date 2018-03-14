Суд обязал чиновников ликвидировать несанкционированную свалку в Рузаевке

Согласно материалам дела, свалка была организована в 1950-1960 годах в 40 метрах от жилого дома в поселке Рузаевка. Полигон был предназначен для бытового и строительного мусора, а также для отходов производства и потребления. По данным пресс-службы районного суда, отходы размещены непосредственно на почву, в отсутствие специально оборудованного сооружения, создавая угрозу окружающей среде.

«Судом установлено, что наличие данной несанкционированной свалки нарушает право неопределённого круга лиц на благоприятную окружающую среду, создаёт угрозу безопасности окружающей среды и санитарно-эпидемиологическому благополучию населения», — говорится в сообщении.

Суд обязал районную администрацию и министерство ЖКХ ликвидировать свалку в течение полугода с момента вступления решения в законную силу.