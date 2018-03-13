В мае планируется начать строительство пунктов приема судовых стоков на Байкале

МОСКВА , 13 марта. / ТАСС /. Прокуратура добилась решения вопроса сбора судовых стоков на Байкале, строительство пункта их приема планируется начать в мае. Об этом сообщила начальник управления по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и общества Ольга Шамшина на открытом интерактивном форуме Генпрокуратуры РФ «Надзор в экологической сфере».

"В судебном порядке решен вопрос сбора и утилизации отходов, сбрасываемых с кораблей в озеро. Строительство пунктов приема судовых стоков планируется начать органами власти в мае текущего года", — сообщила Шамшина.

В Год экологии по поручению президента была проведена проверка более 270 объектов, оказывающих негативное воздействие на Байкал. Созданной комиссией отобрано 500 проб, назначено 2 тысячи исследований, дана оценка соблюдению закона на 25 очистных сооружениях, где выявлена ненадлежащая очистка стоков.

Негативное воздействие оказывает и туристическая деятельность — береговая линия загрязняется бытовыми отходами. По таким фактам возбуждено 29 уголовных дел.