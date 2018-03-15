ОНФ отчитался о ликвидации более 7000 свалок

Как отметил депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев , изначально эксперты центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии, координатором которого он является, уделяли внимание в первую очередь вопросами защиты леса, но со временем их деятельность распространилась и на другие экологически значимые направления.

"В настоящее время в рамках нашего центра функционирует два проекта: «Генеральная уборка», направленный на мониторинг всей отрасли обращения с отходами, и «Зеленый щит», посвященный созданию лесопарковых зеленых поясов вокруг крупных городов. При реализации «Генеральной уборки» на сегодняшний день удалось добиться ликвидации 7339 свалок из 16 340 сигналов, поступивших от граждан. Более чем в 20 регионах законодательные собрания приняли решение о создании «зеленых щитов» вокруг городов", — сообщил Гутенев.

Он также подчеркнул, что за три года ОНФ удалось не только выявить экологический ущерб на общую сумму 142 миллиарда рублей, но и подготовить ряд предложений по нормализации ситуации в лесной сфере.