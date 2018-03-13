Экологическая программа состоится в комплексе «Кузьминки-Люблино»

В среду, 14 марта, на территории эколого-просветительского центра в комплексе «Кузьминки-Люблино» состоится тематическая программа в честь Международного дня действий против плотин, действий в защиту рек, воды и жизни.

Как пояснила представитель пресс-службы Мосприроды Мария Антонова , гости центра услышат лекцию, узнают об истории возникновения праздника, поучаствуют в экологической викторине.

Мероприятие рассчитано на участников от 5 лет. Программа начнется в 14.00 на территории эколого-просветительского центра по адресу улица Кузьминская, дом 10. Предварительная запись по телефону 8 (495) 377-35-93.

Напомним, что первые День действий в защиту рек, воды и жизни отмечался в 1998 году. (ск)