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Экологическая программа состоится в комплексе «Кузьминки-Люблино»
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Экологическая программа состоится в комплексе «Кузьминки-Люблино» 

Управа района Люблино 13 марта 2018
Фото: Управа района Люблино
В среду, 14 марта, на территории эколого-просветительского центра в комплексе «Кузьминки-Люблино» состоится тематическая программа в честь Международного дня действий против плотин, действий в защиту рек, воды и жизни.
Как пояснила представитель пресс-службы Мосприроды Мария Антонова, гости центра услышат лекцию, узнают об истории возникновения праздника, поучаствуют в экологической викторине.
Мероприятие рассчитано на участников от 5 лет. Программа начнется в 14.00 на территории эколого-просветительского центра по адресу улица Кузьминская, дом 10. Предварительная запись по телефону 8 (495) 377-35-93.
Напомним, что первые День действий в защиту рек, воды и жизни отмечался в 1998 году. (ск)
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