В Красноярске возле незаконной свалки установили видеокамеры

Красноярске возле незаконной свалки напротив Базайского кладбища установили камеры видеонаблюдения. На основании записей нарушители будут привлекаться к административной ответственности.

«Несанкционированные свалки в частном секторе — Торгашино, Водников, Цементников, на Базайской — наболевший вопрос для района. К сожалению, я вижу лишь один вариант решения — наказывать любителей выбрасывать мусор куда попало рублём», — говорит председатель общественного Совета по вопросам ЖКХ Свердловского района Надежда Кузнецова

Напомним, для физических лиц за выброс мусора в неположенном месте положен штраф в размере от 1000 до 4000 рублей. При повторном совершении правонарушения он увеличивается.

К слову, в марте планируется установить видеокамеры на улице Боровой, где расположена ещё одна несанкционированная свалка.