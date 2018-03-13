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В Красноярске возле незаконной свалки установили видеокамеры
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В Красноярске возле незаконной свалки установили видеокамеры 

АиФ Красноярск 13 марта 2018
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске возле незаконной свалки напротив Базайского кладбища установили камеры видеонаблюдения. На основании записей нарушители будут привлекаться к административной ответственности.
«Несанкционированные свалки в частном секторе — Торгашино, Водников, Цементников, на Базайской — наболевший вопрос для района. К сожалению, я вижу лишь один вариант решения — наказывать любителей выбрасывать мусор куда попало рублём», — говорит председатель общественного Совета по вопросам ЖКХ Свердловского района Надежда Кузнецова.
Напомним, для физических лиц за выброс мусора в неположенном месте положен штраф в размере от 1000 до 4000 рублей. При повторном совершении правонарушения он увеличивается.
К слову, в марте планируется установить видеокамеры на улице Боровой, где расположена ещё одна несанкционированная свалка.
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