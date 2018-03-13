В Краснодаре отключат уличную подсветку

Краснодаре отключат уличную подсветку, сообщает пресс-служба городской администрации.

24 марта учреждения и предприятия краевого центра присоединятся к экологической акции «Час Земли».

На один час с 20.30 до 21.30 отключат уличную подсветку и электроснабжение приборов в восьми объектах и участках зеленых зон.

По подсчетам специалистов, суммарная экономия мощности после отключения архитектурно-художественной подсветки — около 200 кВт.

Во время акции будет работать передвижной экологический пост, специалисты которого расскажут о замерах загрязнения воздуха.