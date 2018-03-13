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В Краснодаре отключат уличную подсветку
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В Краснодаре отключат уличную подсветку 

АиФ-Кубань 13 марта 2018
Фото: АиФ-Кубань
В Краснодаре отключат уличную подсветку, сообщает пресс-служба городской администрации.
24 марта учреждения и предприятия краевого центра присоединятся к экологической акции «Час Земли».
На один час с 20.30 до 21.30 отключат уличную подсветку и электроснабжение приборов в восьми объектах и участках зеленых зон.
По подсчетам специалистов, суммарная экономия мощности после отключения архитектурно-художественной подсветки — около 200 кВт.
Во время акции будет работать передвижной экологический пост, специалисты которого расскажут о замерах загрязнения воздуха.
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