Воробьев призвал не допустить экологических потрясений в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг на заседании антитеррористической комиссии призвал не допустить экологических потрясений в связи с ситуацией на полигоне ТБО «Ядрово».

«Мы все знаем, что сегодня в Подмосковье огромная нагрузка выпала на полигоны и наша задача — обеспечить порядок и самое главное мероприятия, которые не позволят, не допустят каких-либо экологических потрясений. Это очень чувствительная важная работа проводится нами на местах и соответственно в региональном правительстве. «Ядрово» и «Алексинский карьер» — это то, что в последнее время обращало на себя внимание», — сказал Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что задача правительства Московской области и муниципальных властей — не допустить каких-либо потрясений и пройти этот период максимально спокойно и взвешенно.

Ранее Воробьев взял на личный контроль ситуацию на полигоне бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе. Решить проблему распространения неприятных запахов с полигона планируется до 15 июня.

Губернатор также поручил своевременно и в короткие сроки принимать все необходимые меры по обеспечению экологической безопасности в Подмосковье.