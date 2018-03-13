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Премия Yves Rocher — кому и за что?
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Премия Yves Rocher — кому и за что? 

BeautyHack.ru 13 марта 2018
Фото: BeautyHack.ru
Шампуни с парабенами, помады в алюминиевых футлярах, отходы по производству парфюмов — наша ежедневная бьюти-рутина катастрофически засоряет окружающую среду. Рассказываем, как женщины борются с этим вместе с брендом Yves Rocher.
В начале марта в Посольстве Франции в Москве прошла премия Фонда Ив Роше «Terre de Femmes — Земля Женщин», которую ежегодно вручают женщинам, которые вносят вклад в сохранение экологии нашего мира.
Основная цель Фонда и самого Yves Rocher — возрождение бережного отношения к природе. Поэтому Косметика бренда на 80% состоит из натуральных ингредиентов. А 500 проектов, которые уже поддержал фонд в десяти странах мира, полностью способствуют поддержанию натурального богатства природы.
В этом году премию вручили трем проектам по высадке деревьев, организации сбора отходов и восстановлении леса.
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