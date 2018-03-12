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В Новокузнецке прошло экологическое собрание
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В Новокузнецке прошло экологическое собрание 

РИА Новости 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
В рапорте, представленном на конференции, были оглашены результаты работы по снижению выбросов в атмосферу промышленных предприятий города и итоги реализации природоохранных программ в 2017 году.
Участники конференции рассказали о том, что на промышленных предприятиях снижение вредоносных выбросов в атмосферу достигается за счет модернизации производства и установки фильтров.
Все природоохранные мероприятия проходят под наблюдением Росприроднадзора Кемеровской области. Глава города поручил общественному экосовету организовать контроль с целью проверки и доведения этой информации до горожан. Кроме того, на встрече были рассмотрены нарушения в области обращения с отходами, материалы по которым направлены в контрольные органы и прокуратуру.
Также в ходе конференции были утверждены планы на 2018 год. С 1 июля на территории Новокузнецкого городского округа начнет работу региональный оператор, в обязанности которого входит организация деятельности по обращению с отходами производства и потребления.
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