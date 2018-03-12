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В Солнечногорском районе вывезут почти 10 тыс. тонн размещенного с нарушениями мусора
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В Солнечногорском районе вывезут почти 10 тыс. тонн размещенного с нарушениями мусора 

РИАМО 12 марта 2018
Фото: РИАМО
В Солнечногорском районе Подмосковья вывезут почти 10 тысяч тонн отходов, размещенных на неприспособленной для этой цели площадке у деревни Радумля, кроме того, нарушитель должен заплатить крупный штраф, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.
«Исполняя предписание Минэкологии, ООО «ЭКО-ПРИМ», которое занимается сбором, транспортировкой и обработкой отходов вблизи деревни Радумля Солнечногорского района, направило в министерство график вывоза мусора, размещенного с нарушениями природоохранного законодательства. Нарушитель гарантировал, что вывезет на места законного размещения 9,6 тысячи тонн мусора», — отмечается в сообщении.
Ранее инспекторы эконадзора провели административное расследование по обращению жителя Радумли, который сообщил о больших навалах мусора на земельном участке предприятия. Было установлено, что отходы складируются на площадке, не имеющей твердого покрытия и навеса для защиты от осадков, общий объем мусора составил около 150 тысяч кубометров.
Как сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, по итогам расследования Минэкологии выдало обществу предписание вывезти отходы с площадки. Исполнение предписания остается на контроле министерства.
Кроме того, предприятие было оштрафовано на 250 тысяч рублей, однако в установленные законом сроки штраф не оплатило, и Солнечногорский суд вынес решение о том, что нарушитель должен оплатить штраф в двойном размере. Минэкологии обратилось в прокуратуру с просьбой применить к неплательщику меры прокурорского воздействия.
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