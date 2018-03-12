В Солнечногорском районе вывезут почти 10 тыс. тонн размещенного с нарушениями мусора

Солнечногорском районе Подмосковья вывезут почти 10 тысяч тонн отходов, размещенных на неприспособленной для этой цели площадке у деревни Радумля, кроме того, нарушитель должен заплатить крупный штраф, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Исполняя предписание Минэкологии, ООО «ЭКО-ПРИМ», которое занимается сбором, транспортировкой и обработкой отходов вблизи деревни Радумля Солнечногорского района, направило в министерство график вывоза мусора, размещенного с нарушениями природоохранного законодательства. Нарушитель гарантировал, что вывезет на места законного размещения 9,6 тысячи тонн мусора», — отмечается в сообщении.

Ранее инспекторы эконадзора провели административное расследование по обращению жителя Радумли, который сообщил о больших навалах мусора на земельном участке предприятия. Было установлено, что отходы складируются на площадке, не имеющей твердого покрытия и навеса для защиты от осадков, общий объем мусора составил около 150 тысяч кубометров.

Как сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган , по итогам расследования Минэкологии выдало обществу предписание вывезти отходы с площадки. Исполнение предписания остается на контроле министерства.