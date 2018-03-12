Балаковский МПК обработал более 100 тонн пластика

Работники Балаковского завода отбирают из общего массива отходов более 15 видов различных вторичных материалов, пригодных к переработке. МПК показывает высокое качество сортировки вторичных материальных ресурсов, благодаря чему потребители сырья стремятся заключить с предприятием контракты на поставки ВМР и готовы вносить по ним предоплату.