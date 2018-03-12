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Балаковский МПК обработал более 100 тонн пластика
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Балаковский МПК обработал более 100 тонн пластика 

ИнформУпак 12 марта 2018
Работники Балаковского завода отбирают из общего массива отходов более 15 видов различных вторичных материалов, пригодных к переработке. МПК показывает высокое качество сортировки вторичных материальных ресурсов, благодаря чему потребители сырья стремятся заключить с предприятием контракты на поставки ВМР и готовы вносить по ним предоплату.
Концессионные соглашения между владельцами завода и администрацией Саратовской области не только способствуют улучшению экологической обстановки в регионе, но и благодаря вторичной переработке помогают уменьшить потребность в природных ресурсах, которые необходимы для выпуска бумаги, пластика и металла.
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