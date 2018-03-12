«Даже пожарная сигнализация срабатывает»: челябинцы массово жалуются на густой смог

В ночь на понедельник, 12 марта, на Челябинск опустился густой смог. По прогнозам синоптиков челябинского Гидрометцентра, неблагоприятные метеоусловия продлятся до конца дня.

Возмущенные горожане вновь сравнивают Челябинск с «Сайлент Хиллом».

— Приехав после выходных из Троицка чуть не задохнулись, — пишет читатель 74.ru Александр.

— Может, кто в курсе, что у нас за бортом выбросили? Такое ощущение, что это зарин-зоман-V-газы. У нас даже пожарная сигнализация на это срабатывает, — пишет Андрей.

Некоторые не выдержали и уехали из города.

— Вечером выглянула в окно, не увидела фонарь. Такая картина показалась привычной, легли спать. Ночью меня разбудил муж со словами: «Собирайтесь!». Я посмотрела в окно, и такого я не видела никогда! Я звонила в ЕДДС, администрацию района, спрашивала, не случилось ли чего. Мы загрузили необходимое и уехали из города, — пишет Анна.

На прошлой неделе глава Минприроды Сергей Донской поручил Росприроднадзору перепроверить достоверность нормативов по выбросам в Челябинске.

— Росприроднадзору поручено ускорить работу по проверке ранее утвержденных разрешительных документов на выбросы и сбросы, проекты нормативов предельно допустимых выбросов. Несмотря на то, что данные нормативы ранее прошли процедуры согласования, Росприроднадзор ставит под сомнение достоверность заявляемых предприятиями показателей и, соответственно, достоверность утвержденных нормативов, — цитирует сообщение Росприроднадзора ТАСС

Также министр поручил ведомству совместно с региональным природоохранным ведомством в течение марта разработать дорожную карту экологического развития региона.

Сергей Донской побывал в Челябинске на ЧМК, ЧЭМК и городской свалке. На ЧЭМК министру показали действующий сайт с графиками, показателями выбросов. Согласно им — всё в норме. После объезда состоялось закрытое совещание по экологической ситуации на Южном Урале. Донской заявил, экологическую обстановку в Челябинске можно изменить за три-четыре года.