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«Даже пожарная сигнализация срабатывает»: челябинцы массово жалуются на густой смог
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«Даже пожарная сигнализация срабатывает»: челябинцы массово жалуются на густой смог 

74.ru 12 марта 2018
Фото: 74.ru
В ночь на понедельник, 12 марта, на Челябинск опустился густой смог. По прогнозам синоптиков челябинского Гидрометцентра, неблагоприятные метеоусловия продлятся до конца дня.
Возмущенные горожане вновь сравнивают Челябинск с «Сайлент Хиллом».
— Приехав после выходных из Троицка чуть не задохнулись, — пишет читатель 74.ru Александр.
— Может, кто в курсе, что у нас за бортом выбросили? Такое ощущение, что это зарин-зоман-V-газы. У нас даже пожарная сигнализация на это срабатывает, — пишет Андрей.
Некоторые не выдержали и уехали из города.
— Вечером выглянула в окно, не увидела фонарь. Такая картина показалась привычной, легли спать. Ночью меня разбудил муж со словами: «Собирайтесь!». Я посмотрела в окно, и такого я не видела никогда! Я звонила в ЕДДС, администрацию района, спрашивала, не случилось ли чего. Мы загрузили необходимое и уехали из города, — пишет Анна.
На прошлой неделе глава Минприроды Сергей Донской поручил Росприроднадзору перепроверить достоверность нормативов по выбросам в Челябинске.
— Росприроднадзору поручено ускорить работу по проверке ранее утвержденных разрешительных документов на выбросы и сбросы, проекты нормативов предельно допустимых выбросов. Несмотря на то, что данные нормативы ранее прошли процедуры согласования, Росприроднадзор ставит под сомнение достоверность заявляемых предприятиями показателей и, соответственно, достоверность утвержденных нормативов, — цитирует сообщение Росприроднадзора ТАСС.
Также министр поручил ведомству совместно с региональным природоохранным ведомством в течение марта разработать дорожную карту экологического развития региона.
Сергей Донской побывал в Челябинске на ЧМК, ЧЭМК и городской свалке. На ЧЭМК министру показали действующий сайт с графиками, показателями выбросов. Согласно им — всё в норме. После объезда состоялось закрытое совещание по экологической ситуации на Южном Урале. Донской заявил, экологическую обстановку в Челябинске можно изменить за три-четыре года.
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