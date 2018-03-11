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Подмосковные города готовят к новой системе обращения с отходами
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Подмосковные города готовят к новой системе обращения с отходами 

360tv.ru 11 марта 2018
Фото: 360tv.ru
В Московской области выбирают места для контейнеров и открывают специальные площадки. Стимулировать подмосковных жителей к переходу на сортировку мусора предлагают рублем, сообщил телеканал «360».
Мы уже обсуждали с коллегами, что для того, чтобы люди начали сортировать мусор, очень правильно будет их мотивировать. Я считаю, что должен быть двухступенчатый тариф. Для тех, кто сортирует, чтобы он был ниже
Александр Орлов, депутат Мособлдумы, член Комитета экологии и природопользования.
Ранее о переходе на новую систему обращения с отходами говорил и губернатор Подмосковья. В своем обращении Андрей Воробьев поручил наладить процесс во всех городах региона. Как это делают жители Дубны и Мытищ, они уже несколько лет сортируют мусор дома перед тем, как отнести его на контейнерную площадку.
В 13 районах уже введен эксперимент по раздельному сбору мусора. И нужно контролировать ход этого эксперимента, как он проходит, насколько внимание этому уделяет исполнительная власть, управляющие компании и компании, отвечающие за транспортировку отходов
Евгений Тимонин, член совета по развитию гражданского общества при губернаторе.
Против захоронения отходов и за современную переработку. С такими лозунгами на митинг в Балашихе вышли активисты. Навести порядок в мусорном деле, по мнению жителей, поможет раздельный сбор мусора и его переработка.
Мы выступаем, прежде всего, за введение раздельного сбора. Не только в Московской области, но и в Москве. Мы выступаем за вторичную переработку, глубокую вторичную переработку всех фракций, включая органику
Анна Дмитриева, активист движения «STOP— выброс».
О том, что отношение к отходам пора менять, заговорили в прошлом году. Стало понятно, складировать мусор, как в Кучино, больше нельзя. Свалку закрыли и приступили к ее экстренной дегазации — выведению газа, который портил воздух не только в Балашихе, но и в соседних городах. Сейчас на полигоне установлен факел, в час в нем сгорает около 2,5 тысяч кубов свалочного газа. Жалоб на неприятный запах стало меньше, отметили на митинге, но экологическая ситуация в Балашихе
по-прежнему
на контроле активистов.
Мы знаем, что рекультивация должна начаться в марте, и что готов проект, но мы очень хотим, чтобы это не затянулось ни на один день, чтобы была рекультивация
Анатолий Баташев, житель Кучино.
Проект рекультивации прошел экспертизу. Сами работы начнутся без задержек — в ближайшие две недели.
В рамках рекультивации будет установлена система лучевого дренажа сбора фильтрата. Будет установлен еще один факел дополнительный, будет тело полигона сформировано, перекрыто специальным полимерным материалом
Сергей Юров, глава Балашихи.
После этого запах больше не будет мешать жителям
юго-востока
региона. Но чтобы люди были в курсе проводимых работ, глава Балашихи предложил собраться, когда на полигоне начнется рекультивация.
Ранее телеканал «360» сообщил, что специальные исследования тепловизором для поиска мест выхода свалочного газа будут проводить на мусорном полигоне «Ядрово» ежедневно.
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