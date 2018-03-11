Ещё
На мусорной свалке в поселке Татарстан жители нашли тела собак
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На мусорной свалке в поселке Татарстан жители нашли тела собак 

Казанский репортер 11 марта 2018
Фото: Казанский репортер
Жители Тукаевского района Татарстана нашли на местной мусорной свалке тела собак. В социальных сетях опубликованы фотографии с места происшествия. Известно, что тела находились в поселке Татарстан. Пользователи уточняют, что собак могли отстреливать, а затем приносить на свалку. Местные жители возмущены произошедшим. В том числе, они говорят об антисанитарных условиях, возникших после того, как неизвестные оставили на свалке останки животных. Тела начали разлагаться, что не улучшило экологическую ситуацию в районе и республике. В адрес главы Тукаевского государственного ветеринарного объединения жители поселка Татарстан направили запрос. Они просят устранить нарушения действующих СанПин. Также требуют дать правовую оценку действиям неизвестных.
Казанский репортер: последние новости
Антиядерное общество Татарстана проведет пикет в Казани Депутат Госсовета РТ заявил о задержаниях агитаторов Грудинина Чебоксарская журналистка обвинила в домогательствах Станислава Говорухина
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»238
ЕС осудил строительство Крымского моста98
Группа «Пикник» разбилась в ДТП50
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе97
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской124
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение