На мусорной свалке в поселке Татарстан жители нашли тела собак 

Жители Тукаевского района Татарстана нашли на местной мусорной свалке тела собак. В социальных сетях опубликованы фотографии с места происшествия. Известно, что тела находились в поселке Татарстан. Пользователи уточняют, что собак могли отстреливать, а затем приносить на свалку. Местные жители возмущены произошедшим. В том числе, они говорят об антисанитарных условиях, возникших после того, как неизвестные оставили на свалке останки животных. Тела начали разлагаться, что не улучшило экологическую ситуацию в районе и республике. В адрес главы Тукаевского государственного ветеринарного объединения жители поселка Татарстан направили запрос. Они просят устранить нарушения действующих СанПин. Также требуют дать правовую оценку действиям неизвестных.