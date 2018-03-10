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Альпинистов на Аляске обяжут забирать с собой отходы жизнедеятельности
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Альпинистов на Аляске обяжут забирать с собой отходы жизнедеятельности 

360tv.ru 10 марта 2018
Фото: 360tv.ru
Национальный парк на Аляске запретит альпинистам оставлять фекалии на природе во время совершения восхождений. Информация об этом появилась на официальном сайте заповедника.
Желающие взойти на самую высокую гору США Денали должны будут собирать пищеварительные отходы в семилитровые ведра, которые теперь необходимо прикреплять на рюкзаки.
Подобные меры введут для того, чтобы избежать загрязнения горы. Эксперты выяснили, что человеческие отходы альпинистов не разлагаются, а «плывут» вниз по горе.
Проблема загрязнения существовала в Денали уже давно. Более 34 тысяч альпинистов взбрались на гору, начиная с 1970 года. Они оставили после себя порядка 66 тонн отходов,
из-за  чего от других туристов начали поступать жалобы на грязный лагерь на высоте более пяти тысяч метров.
Сноубордист снял видео спуска во время схода лавины. Инцидент произошел на горнолыжном курорте в районе Французских Альп. Драматические кадры спортсмен запечатлел с помощью специальной камеры, прикрепленной к его шлему.
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