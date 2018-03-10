Зимовавшие в заповеднике «Цаохай» птицы улетают на север

Бицзе /пров. Гуйчжоу/, 9 марта / Синьхуа / — Становится все теплее, и перелетные птицы, зимовавшие в национальном природном заповеднике «Цаохай», начинают улетать на север.

Заповедник «Цаохай» в Вэйнин-И-Хуэй-Мяоском автономном уезде провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай /, занимается сохранением уникальной системы высокогорных заболоченных земель и охраной редких видов птиц.

Бицзе /пров. Гуйчжоу/, 9 марта /Синьхуа/ — Становится все теплее, и перелетные птицы, зимовавшие в национальном природном заповеднике «Цаохай», начинают улетать на север.

Заповедник «Цаохай» в Вэйнин-И-Хуэй-Мяоском автономном уезде провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/, занимается сохранением уникальной системы высокогорных заболоченных земель и охраной редких видов птиц.

Бицзе /пров. Гуйчжоу/, 9 марта /Синьхуа/ — Становится все теплее, и перелетные птицы, зимовавшие в национальном природном заповеднике «Цаохай», начинают улетать на север.

Заповедник «Цаохай» в Вэйнин-И-Хуэй-Мяоском автономном уезде провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/, занимается сохранением уникальной системы высокогорных заболоченных земель и охраной редких видов птиц.