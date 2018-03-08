Пекин приступил к реализации обзора источников загрязнения окружающей среды 

Пекин, 7 марта /Синьхуа/ — Власти Пекина сегодня начали опрос предприятий, которые загрязняют окружающую среду. Эти меры проводятся в рамках общенациональной программы по реализации второго обзора источников загрязнения окружающей среды.
Исследование основывается на данных за 2017 год. Оно позволит обновить базу данных по ключевым источникам загрязнения, в частности, их общее число и распределении по таким секторам, как сельское хозяйство, промышленность и жилые районы, а также объемы выбросов загрязнителей и меры по ликвидации загрязнения.
Китай планирует завершить второй обзор источников загрязнения окружающей среды в этом году и обнародовать результаты исследования в 2019 году. —0—