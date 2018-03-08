Ещё
Пекин приступил к реализации обзора источников загрязнения окружающей среды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пекин приступил к реализации обзора источников загрязнения окружающей среды 

ИА Синьхуа 8 марта 2018
Пекин, 7 марта /Синьхуа/ — Власти Пекина сегодня начали опрос предприятий, которые загрязняют окружающую среду. Эти меры проводятся в рамках общенациональной программы по реализации второго обзора источников загрязнения окружающей среды.
Исследование основывается на данных за 2017 год. Оно позволит обновить базу данных по ключевым источникам загрязнения, в частности, их общее число и распределении по таким секторам, как сельское хозяйство, промышленность и жилые районы, а также объемы выбросов загрязнителей и меры по ликвидации загрязнения.
Китай планирует завершить второй обзор источников загрязнения окружающей среды в этом году и обнародовать результаты исследования в 2019 году. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Зимовавшие в заповеднике "Цаохай" птицы улетают на север Тяньцзинь примет меры по борьбе со смогом Леопарды в заповеднике Саньцзянъюань -- первые выполненные человеком фотографии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»229
ЕС осудил строительство Крымского моста97
Группа «Пикник» разбилась в ДТП49
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской114
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе81
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение