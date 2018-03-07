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Экологи призвали жителей Воронежской области мастерить скворечники
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Экологи призвали жителей Воронежской области мастерить скворечники 

Вести Воронеж 7 марта 2018
Фото: Вести Воронеж
В регионе стартует традиционная экологическая акция, приуроченная ко Дню птиц.
В преддверии международного Дня птиц жителей Воронежской области призывают помогать пернатым и мастерить для них домики. О старте экологической акции «Скворушка», которая за последние годы стала традиционной, объявил региональный департамент природных ресурсов и экологии. Экологи просят горожан изготавливать скворечники и синичники и развешивать их в зелёных зонах, парках, скверах и придомовых участках. Акция продлится до начала апреля. Стоит отметить, что правильно сделанный домик для птиц может прослужить пернатым около 10 — 15 лет. Особенно стоит уделять внимание отверстию для птиц — его диаметр должен точно гарантировать, что пернатый сможет зайти внутрь. Также леток скворечника должен смотреть на восток или на юг.
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