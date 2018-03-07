В Ставропольском крае откроют десять новых заказников?

Где и зачем?

Как рассказали в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья , речь идёт об установлении границ 10 заказников и 39 памятников природы. Эта работа должна быть завершена до 2020 года.

«Мы не создаем новые заказники, а проводим работу по установлению границ и обследованию краевых особо охраняемых природных территорий. После чего заказники и памятники природы, по сути, получают новую жизнь, для них начинает действовать режим особой охраны», — пояснил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья Андрей Хлопянов

В 2017 году в крае установили границы двух заказников, Иргаклинского и Баталинского, и 11-ти памятников природы. Общая площадь особо охраняемых природных территорий на Ставрополье составляет 106,5 тысячи га, или 1,6% всей площади.