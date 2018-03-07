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В Ставропольском крае откроют десять новых заказников?
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В Ставропольском крае откроют десять новых заказников? 

АиФ Ставрополье 7 марта 2018
Фото: АиФ Ставрополье
Где и зачем?
Как рассказали в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья, речь идёт об установлении границ 10 заказников и 39 памятников природы. Эта работа должна быть завершена до 2020 года.
«Мы не создаем новые заказники, а проводим работу по установлению границ и обследованию краевых особо охраняемых природных территорий. После чего заказники и памятники природы, по сути, получают новую жизнь, для них начинает действовать режим особой охраны», — пояснил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья Андрей Хлопянов.
В 2017 году в крае установили границы двух заказников, Иргаклинского и Баталинского, и 11-ти памятников природы. Общая площадь особо охраняемых природных территорий на Ставрополье составляет 106,5 тысячи га, или 1,6% всей площади.
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