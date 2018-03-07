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Чиновников заставят ликвидировать незаконную свалку в Уфимском районе
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Чиновников заставят ликвидировать незаконную свалку в Уфимском районе 

РИА «ФедералПресс» 7 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Площадь свалки составила около десяти соток, ее обнаружил местный житель, который и сообщил в прокуратуру.
Проверка выяснила, что утилизировать мусор должна была администрация района, однако чиновники никаких мер не приняли. Прокурор в судебном порядке потребовал о органов МСУ устранить все нарушения закона.
Ранее «ФедералПресс» сообщал об обнаружении несанкционированной свалки на окраине села Ольховского. Чиновники районной администрации не приняли никаких мер по ее утилизации.
Прокурор обратился в суд и потребовал провести рекультивацию земли. Администрация подала апелляцию, но Верховный суд республики оставил предыдущее решение в силе: теперь свалку обязаны будут ликвидировать
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