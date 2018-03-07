Свыше 800 тонн мусора вывезено при ликвидации несанкционированной свалки в поселении Сосенское в ТиНАО

Более 800 тонн мусора вывезено в процессе ликвидации несанкционированной свалки, организованной на территории поселения Сосенское в ТиНАО. Об этом сообщила пресс-служба Госинспекции по недвижимости Москвы.

«Пресечено захламление территории в поселении Сосенское на территории ТиНАО. Вывезено свыше 800 тонн мусора, что сопоставимо с колонной грузовых автомобилей длиной в 1 км», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время нарушение устранено, мусор вывезен, несанкционированная свалка ликвидирована. «По факту захламления земельного участка организация привлечена к административной ответственности. Штрафные санкции составили 700 тыс. руб. Нарушителю было предписано ликвидировать захламление и очистить территорию. Факт устранения нарушения и освобождения территории зафиксирован Госинспекцией по недвижимости», — добавили в пресс-службе.

По данным Госинспекции по недвижимости, свалка появилась на земельном участке площадью 5 тыс. кв. м, который ранее был передан в аренду коммерческой организации для размещения автомобилей. На территории осуществлялась переработка и сортировка мусора, производственно-бытовых отходов. Земельный участок по периметру был огорожен металлическим забором, круглосуточно доступ на территорию контролировался сотрудниками охраны.

«Организация свалок в местах, не предусмотренных для складирования и переработки отходов, наносит серьезный ущерб экологии: несет угрозу здоровью местных жителей и животных, загрязняет водоемы и уничтожает растения», — заключили в пресс-службе.