СМИ сообщили о незаконных свалках на месторождениях «Роснефти» и «Лукойла»

Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью (ЦСП) Минздрава обнаружил на лицензионных участках «Роснефти» , « Лукойл — Западная Сибирь» и других нефтеперерабатывающих компаний в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах ( ХМАО ЯНАО ) неучтенные нефтебуровые отходы — буролитовую смесь, сообщает РБК со ссылкой на письмо врио руководителя ЦСП Оксаны Синицыной в Роспотребнадзор

Письмо было направлено руководителю Росприроднадзора Артему Сидорову 7 февраля, подлинность копии документа подтвердил РБК участвовавший в подготовке этого исследования сотрудник ЦСП Николай Самутин.

По оценкам ЦСП, если отнести обнаруженные отходы к четвертому классу опасности, то только на месторождениях «Роснефти» (около 20 млн куб. м отходов) экологический ущерб превышает 500 млрд руб.

ЦСП обнаруживал свалки на месторождения ХМАО и ЯНАО в течение 2016-2018 гг. в рамках госзадания Минздрава по эколого-гигиенической оценке окружающей среды.

К нарушению природоохранного законодательства привел «системный кризис» в руководстве территориальных органов Росприроднадзора и ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических изменений по Уральскому федеральному округу» (ЦЛАТИ), говорится в письме. Росприроднадзор по ХМАО с 2014 г. согласовывал проекты рекультивации нефтебуровых отходов без прохождения государственной экологической экспертизы, это привело к неконтролируемому обращению с опасными отходами, в частности буровым шлаком, указывают в ЦСП. «Это привело к образованию большого количества несанкционированных свалок на территориях лицензионных участков „Роснефти“, „Лукойл — Западная Сибирь“ и других нефтедобывающих компаний», — говорится в письме.

Эксперты ЦСП также выявили «коррупционную схему» занижения класса опасности отходов при исследовании нефтебуровых отходов с Приобского и Самотлорского месторождений «Роснефти». Руководитель ЦЛАТИ по ХМАО Ольга Корнилова дала «заведомо несоответствующие объективной ситуации» заключения, утверждают в ЦСП. Корнилова в разговоре с РБК не согласилась с выводами ЦСП.

В Росприроднадзоре изданию сообщили о том, что по информации из письма ЦСП в ближайшее время будет назначена проверка с участием независимой лаборатории. Официальный представитель «Роснефти» заявил, что компания не нарушает природоохранное законодательство, а выводы ЦСП должны подвергнуться качественной оценке компетентных органов государственного экологического надзора. В «Лукойле» сообщили, что у компании нет свалок буровых отходов, а все образующиеся на нефтедобывающих объектах отходы подвергаются переработке.