Стивидоры Находки направят на борьбу с угольной пылью более 1,5 млрд руб.

ВЛАДИВОСТОК , 7 марта. / ТАСС /. Более 1,5 млрд рублей в ближайшие три года направят на экологические мероприятия девять компаний, занимающихся перевалкой угля в Находке , чтобы бороться с проблемой угольной пыли, которая загрязняет воздух в черте города. Об этом сообщает в среду пресс-служба администрации Приморского края.

"Более 1,5 млрд рублей направят компании Находки, занимающиеся перевалкой угля, на мероприятия по охране окружающей среды в 2018-2020 годах. Таков результат соглашений, подписанных врио губернатора Приморского края Андреем Тарасенко с руководителями компаний… Среди мероприятий по охране окружающей среды от вредного воздействия угольной пыли — автоматизированный мониторинг состояния воздуха, строительство ограждений пылеподавления, очистка ливневых вод на территориях угольных складов, внедрение в работу водяных и снеговых пушек, применение пылеулавливающих реагентов, регулярная очистка территорий складов и проезжей части от угольной пыли и другие", — говорится в сообщении.

Кроме того, компании обязались прекращать перевалку угля, если ветер усиливается до 15 метров в секунду.

В январе аналогичное соглашение Тарасенко подписал с Владивостокским морским рыбным портом, который до конца 2018 года должен прекратить перевалку угля открытым способом на причале №50, а в последующие два года — на причале №46.

На 2018 год порт планирует предусмотреть в своем бюджете 51,4 млн рублей на модернизацию системы пылезащиты, в 2019-2021 годах он направит еще 120 млн рублей на строительство очистных сооружений ливневых и сточных вод.

Ранее депутаты Законодательного собрания Приморья обратились к коллегам из Государственной Думы и министру природных ресурсов и экологии Сергею Донскому с призывом принять законодательные меры к решению проблемы загрязнения окружающей среды угольной пылью.

В частности, они просят депутатов Госдумы увеличить размер штрафов за нарушение природоохранного законодательства, а при повторном в течение года нарушении приостанавливать деятельность предприятия на срок до 90 суток.

Минприроды приморские депутаты попросили разработать и внедрить методику определения загрязнения угольной пылью воздуха и поверхностных вод и включить угольную пыль в перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды.

По данным приморского парламента, стивидоры Находки отгрузили в 2017 году 47 млн тонн угля.

Проблема загрязнения воздуха угольной пылью в Приморье активно обсуждается последние несколько лет, но в 2017 году она особенно обострилась, так как через местные порты резко вырос экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Особенно эта проблема коснулась порта Находки, где сейчас работает несколько перегрузочных терминалов с углем.

В результате открытой перевалки угля при сильном ветре пыль разносится по окрестностям, она начала покрывать улицы населенных пунктов, это вызвало многочисленные жалобы населения. Сейчас в Приморье создают единую санитарно— защитную зону для терминалов, работающих в городской черте, модернизируют перегрузочные комплексы, а также контролируют соблюдение технологического процесса при перевалке пылящего груза.