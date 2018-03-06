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Министр экологии РФ посетил челябинские заводы и городскую свалку
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Министр экологии РФ посетил челябинские заводы и городскую свалку 

АиФ 6 марта 2018
Фото: АиФ
Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской посетил предприятия Челябинской области, сообщают в пресс-службе Минприроды России.
Министр совместно с Борисом Дубровским побывал на ПАО «Челябинский металлургический комбинат», ООО «Мечел-Кокс», АО «Челябинский электрометаллургический комбинат».
«Предприятия должны активизировать работу по переходу на НДТ, а также принять простые экологические меры. Сегодняшних темпов явно не достаточно», — отметил Сергей Донской.
Помимо промышленных предприятий глава Минприроды России также посетил Челябинскую городскую свалку.
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