Министр экологии РФ посетил челябинские заводы и городскую свалку 

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской посетил предприятия Челябинской области, сообщают в пресс-службе Минприроды России.
Министр совместно с Борисом Дубровским побывал на ПАО «Челябинский металлургический комбинат», ООО «Мечел-Кокс», АО «Челябинский электрометаллургический комбинат».
«Предприятия должны активизировать работу по переходу на НДТ, а также принять простые экологические меры. Сегодняшних темпов явно не достаточно», — отметил Сергей Донской.
Помимо промышленных предприятий глава Минприроды России также посетил Челябинскую городскую свалку.