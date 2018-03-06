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Донской призвал Дубровского переходить к активным действиям в сфере экологии
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Донской призвал Дубровского переходить к активным действиям в сфере экологии 

РИА «ФедералПресс» 6 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Мы впервые начали обсуждать вопросы экологии еще в 2016 году, в рамках подготовки к Году экологии. В течение 2017 года была проведена большая совместная работа. Понятно, что в короткие сроки некоторые проблемы не решаются, но мы сегодня проехали и увидели, что есть достаточно многие вопросы, с которыми нужно разбираться как можно быстрее. Мне хотелось бы услышать, как выстраивается работа в этом направлении. Мы со своей стороны тоже готовы искать какие-то пути», — сказал Донской.
В ответ Дубровский заверил министра, что власти региона «не сидели на месте» весь год. Так, подчеркнул губернатор, было принято решение о рекультивации челябинской свалки. Кроме того, удалось добиться серьезных сдвигов в вопросах, связанных с крупной промышленностью.
«Все руководители крупных предприятий поняли, что без решения экологической проблемы нет развития, — заявил глава Челябинской области. — Особенно после послания президента, когда он сказал, что сроки сдвигаться не будут, промышленники оставили последние иллюзии во вчерашнем дне. Теперь они движутся в правильном направлении — мы движемся с ними вместе».
Донской отметил: «Пора переходить с территории внимания к территории активных действий в экологической сфере».
По мнению министра, улучшить состояние окружающей среды в Челябинске поможет также решение вопросов, связанных с транспортом, озеленением города и очистными сооружениями.
Напомним, Сергей Донской прилетел в Челябинск сегодня. Министр посетил ЧЭМК, предприятие группы «Мечел» и городскую свалку.
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
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