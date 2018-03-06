Какие деревья и кустарники появятся на столичных улицах 

Акция «Миллион деревьев» продолжается. В этом году она будет и весенняя, и осенняя.
Слово — горожанам
Как отметил глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, есть два пути коммуникаций с москвичами по теме благоустройства двора. Весной озеленение проходит под эгидой портала «Активный гражданин».
— Весной мы высадим по программе в московских дворах 2,9 тысячи деревьев и 132 тысячи кустарников. Весной мы также традиционно озеленяем объекты социальной сферы — дворы школьных учреждений, детсадов и больниц, учреждений социальной сферы. По этой программе будет высажено 1,5 тысячи деревьев и около 50 тысяч кустарников, — рассказал руководитель ведомства.
Прижились и пустили корни
Осенью высадки деревьев и кустарников будут производиться по просьбам жителей, которые были переданы в инициативном порядке через сайты управы или префектуры.
— Приживаемость деревьев — одна из самых главных сторон нашего контроля в акции «Миллион деревьев», который мы осуществляем. Здесь очень важно, чтобы был качественный посадочный материал, не нарушались технологии.
Еще рано делать выводы, как перезимовали посадки осени прошлого года, итоги будем подводить в мае, — заключил Кульбачевский.
СПРАВКА
Заявку можно подать в электронном виде в районную управу, на сайт городского Департамента природопользования и охраны окружающей среды или принести в ведомство лично. Заявителю нужно составить план территории с указанием существующих и планируемых посадок. Выбрать деревья для высадки можно с помощью специального буклета.