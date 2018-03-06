Ещё
Концентрация формальдегида в Автозаводском районе превысила норму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Концентрация формальдегида в Автозаводском районе превысила норму 

Vgoroden.ru 6 марта 2018
Фото: В городе N
Об этом сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
По данным мониторинга загрязнения окружающей среды, утром в понедельник, 5 марта, содержание газа фиксировалось на уровне 1,1 ПДК. Это значит, что предельно допустимая концентрация оказалась превышена на 10%.
Последний раз содержание формальдегида в воздухе Нижнего Новгорода превышало норму 26 февраля.
Формальдегид обладает токсичностью и способен негативно воздействовать на репродуктивные органы, дыхательные пути, нервную систему, глаза и кожу человека.
Напомним, экологи 180 раз исследовали неприятные запахи в Нижнем Новгороде.
Vgoroden.ru: последние новости
Еще 37 млн рублей выделено на оформление Нижнего Новгорода к ЧМ-2018 Приемная Никиты Сорокина в Нижнем Новгороде открыта Чиновник администрации Перевозского района покончил жизнь самоубийством
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»239
ЕС осудил строительство Крымского моста101
Группа «Пикник» разбилась в ДТП50
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе106
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской129
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение