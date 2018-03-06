Концентрация формальдегида в Автозаводском районе превысила норму

Об этом сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

По данным мониторинга загрязнения окружающей среды, утром в понедельник, 5 марта, содержание газа фиксировалось на уровне 1,1 ПДК. Это значит, что предельно допустимая концентрация оказалась превышена на 10%.

Последний раз содержание формальдегида в воздухе Нижнего Новгорода превышало норму 26 февраля.

Формальдегид обладает токсичностью и способен негативно воздействовать на репродуктивные органы, дыхательные пути, нервную систему, глаза и кожу человека.

Напомним, экологи 180 раз исследовали неприятные запахи в Нижнем Новгороде.