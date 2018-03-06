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Донской дал Челябинску несколько лет на выход из экологического кризиса
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Донской дал Челябинску несколько лет на выход из экологического кризиса 

РИА «ФедералПресс» 6 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Итогом этого совещания будет программа на уровне правительства — мы с таким предложением выйдем — где будут задействованы не только министерство природных ресурсов, но и другие ведомства: Минпромторг, Минэнерго и другие, для того чтобы через несколько лет все-таки Челябинск вышел из того состояния неблагоприятного, которое мы сегодня обсуждаем. Нужно активно двигаться к тому, чтобы в городе была качественная экологическая атмосфера и люди могли не обращать внимание на это».
Глава природно-экологического ведомства также напомнил, что с 2019 года для всех загрязнителей Челябинска предусмотрен переход на наилучшие доступные технологии в плане защиты окружающей среды. «Как сказал президент, никаких сдвигов сроков не будет», — подчеркнул Донской. По его словам, результат в первую очередь должны будут оценить жители города: «Не должно быть атмосферы, в которой даже солнца не видно», — подчеркнул министр. При этом Донской отметил, что важно не забывать и об экономике предприятий и города в целом. Тогда мегаполис будет успешно развиваться.
Как сообщал «ФедералПресс», сегодня в Челябинске Сергей Донской посетил предприятия группы «Мечел», Челябинский электрометаллургический комбинат, городскую свалку. Прокомментировал он и перспективы заполнения отработанного Коркинского угольного разреза хвостами будущего Томинского горно-обогатительного комбината.
«Рекультивация тем материалом, который будет образовываться в рамках производства Томинского ГОКа — это вполне экологи и специалисты считают приемлемым вариантом. Он позволит в ближайшие сроки ликвидировать те пожары, которые существуют в Коркинском разрезе, ликвидировать эту огромную яму, которая там существует, и привести ее к более качественному ландшафту. Плюс при реализации этого проекта не будет накапливать новый экологический ущерб», — заявил Сергей Донской. Министр также заявил, что в рамках переговоров с губернатором Челябинской области были разработаны механизмы ликвидации городской свалки в наиболее короткие сроки.
Говоря о впечатлении от визита в Челябинск, Донской отметил, что многие предприятия, которые он увидел, «не тянут на современные», поэтому их нужно как можно скорее модернизировать. На персональной встрече министра и губернатора, напомним, этот вопрос сегодня также обсуждался. Борис Дубровский сообщил, что некоторые компании уже сотрудничают с региональными властями в плане улучшения своих экологических программ.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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