Новые пункты раздельного сбора мусора появились в ЮВАО

Новые точки раздельного сбора отходов открылись в трех районах на территории Юго-Восточного округа.

Как сообщили в компании «МСК-НТ», которая является оператором по обращению с отходами в ЮВАО, новые сетчатые контейнеры для приема отходов из пластика, макулатуры, стекла и металла появились на контейнерных площадках по адресам: 2-я улица Синичкина, 11 (район Лефортово), проспект Защитников Москвы , 11 (Некрасовка), улица Нижегородская, 78, корпус 2 (Нижегородский район).

Все собранные отходы будут отправлены на предприятия досортировки и на переработку.

Специалисты напоминают, что прежде, чем выбросить полезное вторсырье в контейнер, необходимо очистить его от пищевых отходов.