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Москвичи придумали имя назвали найденной рыси
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Москвичи назвали найденную в Зеленограде рысь Мартином 

РИА Новости 7 марта 2018
Фото: пресс-служба ДПиООС города Москвы
Жители Москвы выбрали имя для рыси, найденной в лесу Зеленограда, и назвали ее Мартином, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в среду.
Ранее ведомство вместе с порталом Зеленоград.ру провело конкурс на лучшее имя для животного.
"Около 500 жителей прислали более 1000 вариантов кличек для необычного найденыша… Одной из самых популярных кличек, на которой остановили выбор в департаменте и на портале, оказалась Мартин", — сообщили в ведомстве.
Ранее в пресс-службе департамента рассказали, что самца дикой кошки обнаружила местная жительница и обратилась на общегородскую "горячую линию". На место выехали специалисты департамента, после чего рысь отправили в центр передержки под Яхромой. Как сообщил РИА Новости глава департамента Антон Кульбачевский, рыси около 1,5 года, животное было найдено с ошейником, оно не боится людей, однако хозяин так и не нашелся. После наблюдения у ветеринаров центра передержки животное могут передать в Московский зоопарк.
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