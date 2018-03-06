Найден источник загрязнения воздуха в Кемерове

Стало известно, кто загрязнял воздух в Кемерове в период дейтсвия НМУ.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, проверку проводили специалисты областного комитета природных ресурсов с участием активистов «Экодесанта». Они обошли несколько малых и средних котельных СТО, мастерских, небольших офисных зданий, магазинов.

Напомним, 1 марта губернатор Аман Тулеев поручил найти источники загрязнения воздуха в областном центре. Поводом для этого стали жалобы кемеровчан на загрязнение воздуха в период действия НМУ. При первом режиме неблагоприятных метеоусловий организации должны сократить выбросы на 15-20% и выполнять организационно-технические мероприятия (ограничение ремонтов, пыления и т.д.). При втором выбросы сокращаются на 20-40%, а при третьем режиме — на 40-60%. В последних двух случаях дополнительно снижается технологическая нагрузка, то есть котельные переходят на особый режим работы и останавливают деятельность вспомогательных цехов.