180 исследований воздуха проведено по жалобам нижегородцев на неприятные запахи

Для установления источников загрязнения организована межведомственная рабочая группа при министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области , куда вошли представители департамента Росприроднадзора по ПФО и органов МСУ.

С начала 2018 года в минэкологии региона поступило 153 жалобы. Среди них: запах канализации, нефтепродуктов или иных химических примесей, запах гари.

Больше всего заявок поступило от жителей Сормовского района — 63, 33 — от жителей Нижегородского района, 17 — от жителей Автозаводского, 15 — Московского, 13 — Канавинского, 10 — Советского, 2 –Приокского района.

Обращения жителей поступают в период неблагоприятных метеоусловий, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы и препятствуют их рассеиванию.

По результатам исследований по состоянию на 5 марта превышений предельно допустимых концентраций типичных загрязнителей, характерных для города, в воздухе не зафиксировано. Это может говорить о том, что пороговые концентрации запахов, ощущаемых человеком, намного ниже предельно допустимых концентраций.

При повышенной чувствительности к загрязнению атмосферного воздуха Роспотребнадзор рекомендует нижегородцам:

— если запах доставляет ощутимый дискомфорт, следует избегать длительного нахождения на открытом воздухе в периоды неблагоприятных метеорологических условий;

— людям, страдающим легочными, сердечными, аллергическими заболеваниями, необходимо иметь с собой необходимые лекарства.

Ранее сообщалось о том, что в Верхних Печерах снова запахло канализацией.