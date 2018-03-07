Челябинские предприятия «Мечела» посетил министр экологии РФ Сергей Донской

В ходе визита представители федерального ведомства оценили результаты природоохранной деятельности предприятий и ознакомились с перспективными экологическими проектами.

Делегация осмотрела действующее производство, в том числе один из крупных природоохранных проектов «Мечел-Кокса» — биохимическую установку, на которой путем применения специальных комплексов микроорганизмов осуществляется глубокая очистка технической воды от фенолов, роданидов, аммонийного азота. Присутствовали при выдаче кокса на коксовых батареях.

Увидели новую аглофабрику ЧМК, которая работает по самым современным технологиям, аналогичных производств в настоящее время в России не существует.

Представители федерального ведомства оценили и результаты масштабного внедрения в производство машин непрерывной разливки стали, эти агрегаты оснащены высокоэффективными системами очистки дымовых газов.

Маршрут визита включал также осмотр выведенных из эксплуатации объектов, которые оказывали существенное влияние на окружающую среду. Это целый ряд производств — старая аглофабрика, мартеновские и устаревшие электросталеплавильные цеха. На смену остановленным агрегатам пришли новые, оснащенные современными газоочистками. Реализация комплексных экологических программ позволила ЧМК сократить выбросы в атмосферу на 30%. «Мечел-Кокс» сократил валовые выбросы более, чем на 40%, а по фенолу, нафталину и сероводороду снижение достигло 90%.