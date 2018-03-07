Челябинские предприятия «Мечела» посетил министр экологии РФ Сергей Донской 

Челябинский металлургический комбинат и «Мечел-Кокс» посетила делегация во главе с министром природных ресурсов и экологии РФ Сергеем Донским.
В ходе визита представители федерального ведомства оценили результаты природоохранной деятельности предприятий и ознакомились с перспективными экологическими проектами.
Делегация осмотрела действующее производство, в том числе один из крупных природоохранных проектов «Мечел-Кокса» — биохимическую установку, на которой путем применения специальных комплексов микроорганизмов осуществляется глубокая очистка технической воды от фенолов, роданидов, аммонийного азота. Присутствовали при выдаче кокса на коксовых батареях.
Увидели новую аглофабрику ЧМК, которая работает по самым современным технологиям, аналогичных производств в настоящее время в России не существует.
Представители федерального ведомства оценили и результаты масштабного внедрения в производство машин непрерывной разливки стали, эти агрегаты оснащены высокоэффективными системами очистки дымовых газов.
Маршрут визита включал также осмотр выведенных из эксплуатации объектов, которые оказывали существенное влияние на окружающую среду. Это целый ряд производств — старая аглофабрика, мартеновские и устаревшие электросталеплавильные цеха. На смену остановленным агрегатам пришли новые, оснащенные современными газоочистками. Реализация комплексных экологических программ позволила ЧМК сократить выбросы в атмосферу на 30%. «Мечел-Кокс» сократил валовые выбросы более, чем на 40%, а по фенолу, нафталину и сероводороду снижение достигло 90%.
«Максимальная информационная открытость и усиление природоохранной работы — сегодня это главные задачи Группы «Мечел» в Челябинской области. В рамках пилотного проекта по улучшению обстановки в Челябинске мы разработали масштабную экологическую программу на ближайшие два года, затраты на ее реализацию составят около 1,1 млрд рублей. Это дополнительные природоохранные проекты, которые будут реализованы ЧМК и «Мечел-Коксом» в дополнение к обязательствам, закрепленным законодательно. Комплексная экологическая программа реализуется в рамках взаимодействия с Правительством региона при участии надзорных ведомств», — прокомментировал генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов.