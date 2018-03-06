Виктор Лашкарев: предприятия Удмуртии не имеют сверхнормативных выбросов, влияющих на экологию

Ижевск. Удмуртия . Исполняющий обязанности министра промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев прокомментировал послание Президента России Федеральному собранию. По его словам, сейчас в регионе практически нет предприятий, которые имеют сверхнормативных выбросов, влияющих на экологию.

«Самый заметный наш проект — это модернизация «Ижстали», все помним, какие там были «лисьи хвосты». Мы перешли на новую технологию выплавки стали, в этом огромный плюс. Все предприятия и производства, имеющие взаимоотношения с химическими производствами оборудованы фильтрами всевозможными. Все экологические нормы у нас соблюдаются, в этом отношении удмуртские предприятия вполне благополучны», — рассказал Лашкарев.